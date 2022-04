Cláudio Ramos declara-se à “Pipoca Mais Doce” em dia de aniversário

Cláudio Ramos declarou-se, esta quinta-feira, 6 de janeiro, à colega e amiga Ana Garcia Martins, mais conhecida por “A Pipoca Mais Doce”, no dia do seu aniversário.

O apresentador não conseguiu deixar passar em branco o dia em que a comentadora do “Big Brother Famosos” celebrou 41 anos.

“Ela não lida bem com o elogio directo e é seguramente mais tímida no real que no virtual, embora seja a mesma pessoa, sabendo todos que somos feitos de várias camadas”, começou por escrever.

“Na verdade ela é bastante mais do que a imagem que se faz dela e a mim surpreendeu-me sempre pela positiva porque gosto deste seu desassombro. Quando começamos juntos a aventura do ‘Big Brother’ talvez nos conhecêssemos só de um ‘olá’ qualquer, mas eu, que funciono com energias, percebi logo que a sua visita ao meu camarim no primeiro dia tinha um significado generoso naquele abraço que senti verdadeiro e me ficaria para sempre mesmo nos momentos em que me enervava com aquilo que dizia porque me desalinhava o que tinha previsto em determinada gala”, acrescentou.

“Sempre a entendi, sei exatamente o papel que faz. Tive 20 anos a fazê-lo. Nem sempre concordamos e, graças a Deus, pensamos muitas vezes, sobre o mesmo assunto, de forma diferente, mas preciso dizer que Ana Garcia Martins é uma profissional responsável, uma mãe profundamente dedicada e uma mulher apaixonada acima de tudo pelas oportunidades que sabe que a vida lhe deu. É uma mulher grata, tem como eu uma espiritualidade que vive à sua maneira e uma boa dose de graça que faz dela a figura ímpar que muitos tentam imitar, outros tantos invejam e uns quantos não podem ver à frente. Mas a vida (também) é isto!” disse.

“Hoje a Pipoca faz anos. 41! Deixo-lhe aqui os parabéns e um obrigado verdadeiro, porque alturas houve em que o seu olhar foi a única companhia no “BB 2020″ e, nessa altura, o olhar foi muito. Isso diz muito de alguém. Parabéns, ‘best friend’ – esta só nós entendemos”, escreveu.