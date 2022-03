Cláudio Ramos destrói parte do cenário de “Dois às 10”

Cláudio Ramos destruiu parte do cenário do programa “Dois às 10” enquanto dançava com Maria Botelho Moniz.

O apresentador deslocou, esta quarta-feira, um dos detalhes do cenário do formato das manhãs da TVI, enquanto dançava agarrado a um dos varões do estúdio ao som dos Némanus, que interpretaram a música “Beijo do Funaná”.

Apesar de não ter sido transmitido em direto, o momento hilariante foi partilhado por Maria Botelho Moniz nas redes sociais.

“Quando a dança do varão dá para o torto e dás cabo do cenário”, pode ler-se na publicação da apresentadora no Instagram.

Posteriormente, também Cláudio Ramos destacou o momento. “Sobre nos cair algo na mão”, lê-se na partilha do apresentador.