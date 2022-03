Cláudio Ramos explica significado de uma das tatuagens: “Foi feita num dia de raiva”

Cláudio Ramos explicou, esta quinta-feira, 10 de junho, que fez uma das sete tatuagens num dia de raiva e desespero.

O apresentador do programa das manhãs da TVI admitiu que, por vezes, se esquece da tatuagem que fez na zona do cotovelo do braço esquerdo, explicando que foi feita numa fase “péssima”.

“Não tenho muitas tatuagens. Terei umas sete talvez. A que tenho no braço esquerdo foi feita faz hoje anos. Raramente me lembro que a tenho mas faz-me todo o sentido quando olho para ela ou alguém me pergunta porque a fiz. Foi feita num dia de raiva. De desespero. Numa fase péssima”, começou por explicar.

“Todos temos aqueles momentos onde não nos sentimos queridos, desejados, amados. Onde nada nos corre bem, nada faz sentido e questionamos tudo. Só vemos escuro e por muito que se procure não encontramos o fim de uma fase para conseguir começar a estrada de novo. Foi numa dessas fases, onde duvidei de tudo, que resolvi tatuar, para não me esquecer do que passei, mas acima de tudo para não cometer os mesmos erros e lembrar-me que no dia que perder a estima que tenho por mim perco muitas coisas, uma delas o amor-próprio e isso é o princípio de um fim que aparece sem se anunciar”, prosseguiu.

O colega de Maria Botelho Moniz no matutino deixou uma mensagem motivacional aos seguidores: “Vem devagar, em silêncio e quando damos por ele está instalado e toma conta do resto. E o resto… pode custar a ir embora. Quando vai! Por isso, aconteça o que acontecer, digam os outros o que disserem ama-te. Muito e sempre. Ao contrário do que diz e julga, gostarmos de nós nunca é demais”.