Cláudio Ramos: “O ‘Somos Portugal’ é tão merecedor de me ter ali como foi o ‘Big Brother'”

O apresentador reagiu às mensagens que tem recebido desde que saiu do “Big Brother 2020” e tornou-se um dos apresentadores do “Somos Portugal”.

Depois das críticas que consideram que o formato da TVI “não é para o Cláudio que deixou a SIC” e que é “descer de cavalo para burro”, Cláudio Ramos destacou que o “Somos Portugal” é “tão merecedor” como o “reality show”, o projeto pelo qual regressou à estação privada no início de 2020, atualmente apresentado por Teresa Guilherme.

“Estreei-me há semanas no ‘Somos Portugal’ e se recebi muitas manifestações de satisfação por me verem lá, também, recebo, de muita gente, críticas, porque consideram que este formato não ‘é para o Cláudio que deixou a SIC’, que ‘o Cláudio não o devia fazer’, que ‘é descer de cavalo para burro’”, referiu.

“Devo dizer que desde que acabou a minha edição do ‘Big Brother’, todos os dias recebo centenas de mensagens de seguidores, espetadores, pessoas que apreciam o meu trabalho e às quais agradeço, respeito, mas com muitas não concordo e explico: televisão é televisão. E, para mim, só há dois tipos de televisão: a boa e a má. O ‘Somos Portugal’ é um programa, aos meus olhos, tão merecedor de me ter ali, como foi o ‘Big Brother’, ou qualquer outro formato, com o qual me identifique”, acrescentou.

O apresentador afirmou ainda que o formato do canal é “exigente” e que não o faz apenas porque não tem “mais nada para fazer”.

“Não gosto, por isso, que alguém sequer pense que o faço porque não tenho mais nada para fazer. […] É importante, também, dizer que, de tão exigente que é, nem todos os profissionais conseguem fazer bem um ‘Somos Portugal’”, sublinhou.

“Quando a televisão é feita de verdade, nota-se nos olhos de quem a faz e sente-se no encanto de quem a recebe, por isso, todas as vezes que fiz o programa, recebi muitas manifestações de alegria. Boa televisão é feita por bons profissionais, estejam eles a descer uma escadaria iluminada, ou em cima de um fardo de palha. O ‘Somos [Portugal]’ é um belíssimo formato, com belíssimos profissionais”, completou.

Recorde-se que o profissional da TVI vai regressar ao “Big Brother” em dupla com Teresa Guilherme.