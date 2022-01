Cláudio Ramos passa Natal em família mas não dá presentes

O apresentador da TVI vai estar no Alentejo junto dos mais próximos, mas não vai dar prendas, só receber. Em janeiro arranca com dois novos programas na TVI e espera que “corram bem”.

Cláudio Ramos prepara-se para viajar para Vila Boim, no Alentejo, para passar o Natal junto à família, em particular com a única filha, Leonor. O apresentador adianta que não vai dar presentes, apesar de estar preparado para os receber.

“Não compro presentes a ninguém, não perco um minuto da minha vida a pensar nisso e quero lá saber se reclamam”, garante. Nem para a filha há uma lembrança. “A Leonor, com esta idade, é difícil ser surpreendida, a mãe encarrega-se disso. Não compro nada desde que ela nasceu e já foi há 16 anos. Os miúdos não olham, nem ligam, só ofereço nos anos. Mas gosto muito de receber presentes! Sentir-me mal? Só se tivesse varicela!” refere à N-TV.

As amigas e colegas da TVI Cristina Ferreira e Teresa Guilherme também não vão ser surpreendidas. “Não ofereço nada, têm tudo!”

A quadra vai ser vivida a Sul, e Cláudio Ramos espera cumprir algumas tradições: “Se existir Missa do Galo vou, se houver fogueira vou saltar”, enquanto acrescenta que Leonor “vive perto da mãe e salta de uma casa para a outra, com os primos”.

Para si, Cláudio Ramos garante não pensar em nada: “Se tiver saúde e paz já tive sorte. Este ano foi difícil não poder celebrar tudo aquilo que me estava a acontecer (n.r.: apresentador de ‘Dia de Cristina’, na SIC, do ‘Big Brother’ e, a partir de janeiro de ‘Dois às 10’, na TVI) porque até ficava com sentimento de culpa por aquilo que o mundo está a viver. Não vamos entrar em histeria, mas em cautela”, sugere o apresentador em declarações ao nosso site.

“Tudo o que me aconteceu é uma conquista e gostava que tivesse aparecido com o mundo a festejar, mas não foi assim, o universo diz-me que se nós queremos, nós conseguimos”.

Para 2021 Cláudio Ramos quer “saúde e paz” e que o “Big Brother” e o novo programa da manhã que vai apresentar ao lado de Maria Botelho Moniz “corram bem”.