Cláudio Ramos sobre redes sociais: “Para a mim são só para massajar o ego”

Cláudio Ramos falou sobre como lida com as redes sociais e com as críticas que recebe e admitiu que “são só para massajar o ego”.

O apresentador abordou, esta sexta-feira, no programa da TVI “Dois às 10”, as críticas e os julgamentos de que é alvo nas redes sociais e explicou ainda que “tenta não ler” os comentários negativos.

“Não ligo às redes sociais, para a mim são só para massajar o ego”, explicou, em conversa com Maria Botelho Moniz, e os convidados do formato, os apresentadores de “VivaVida” Helena Coelho e Rúben Rua.

“Tento não ler as críticas porque sei exatamente na estação onde estamos, o momento que estamos, a campanha que estamos e sei, exatamente, o que é maldade e o que é verdade e, por isso, tento não ler”, acrescentou ainda.

Desde o regresso à TVI Cláudio Ramos já apresentou o formato “Big Brother 2020” e “Big Brother – Duplo Impacto”, “Somos Portugal”.