Prestes a contar uma anedota, Cláudio Ramos solta palavrão em direto

Cláudio Ramos protagonizou, esta terça-feira, um momento que vai ficar marcado na história d’”O Programa da Cristina” (SIC). É que, sem querer, o comunicador disse um palavrão em direto.

O “vizinho” mais conhecido de Portugal estava à porta de casa, com Cristina Ferreira e David Carreira. Pronto para contar uma anedota, Cláudio Ramos enganou-se e de forma inconsciente soltou um palavrão.

Naquela ocasião, o cantor e apresentadora disfarçaram e, em risos, seguiram com a transmissão televisiva. Os dois sentaram-se no sofá para dar início à entrevista e o “vizinho” desapareceu, por instantes, de cena.

“Isto nunca me tinha acontecido em quase vinte anos disto. Mas esta é a reação ao que me saiu… A cara do David e da Cristina dizem tudo!” desabafou o comunicador da estação de Paço de Arcos no perfil de Instagram.

Por sua vez, a comunicadora da Malveira, que foi apanhada de surpresa com tudo isto, partilhou uma das fotografias daquele episódio insólito na referida rede social. “Este momento foi! O que é que o Cláudio disse? Ai”, escreveu na legenda.

https://www.instagram.com/p/B5m7ArQFD2X/

Desde que o matutino do terceiro canal se estreou na antena, Cláudio Ramos tem desempenhado um papel fundamental no formato. Por diversas vezes, Cristina Ferreira admitiu publicamente que este programa já não faz sentido sem a participação do seu “vizinho”.

No dia em que celebrou o seu 46.º aniversário, a 12 de novembro, o comunicador fez um balanço positivo da situação profissional em que se encontra: “Ser escolhido para morar na casa ao lado da Cristina [Ferreira] e entrar lá dentro constantemente deu-me e notoriedade que não me deram todos os programas que fiz até aqui num caminho que já tem 20 anos disto […] Este ano mudou a minha vida profissional e a forma como muita gente passou a olhar para mim.”

