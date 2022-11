Comentador Flávio Furtado revela ter sido hospitalizado

Flávio Furtado revelou, esta sexta-feira, 11 de novembro, ter sido hospitalizado no Hospital Lusíadas, em Lisboa. O comentador agradeceu aos profissionais de saúde o tratamento das últimas horas.

O profissional da TVI deu entrada na unidade de saúde em Lisboa, onde foi tratado nas últimas horas. No perfil de Instagram, Flávio Furtado mostrou-se no hospital, ao lado da médica. Segundo a revista “Nova Gente”, tratou-se de uma operação à tiróide.

“Obrigado, Dra. Rita Roque, obrigado equipa animada do bloco cinco, obrigado a toda a equipa dos Lusíadas Lisboa pelos cuidados e preocupação, mas sobretudo pelo carinho nas últimas horas”, afirmou.

Entre os seguidores que deixaram mensagens de melhoras no “post” destaque para as palavras de várias caras conhecidas do público. “As melhoras, miúdo!” escreveu o ator e personal trainer Francisco Macau.

“As melhoras, meu querido”, atirou o repórter Zé Lopes. “As melhoras, meu querido Flávio! Volta rápido”, comentou a também repórter do “Big Brother” Marta Neves na secção de comentários.