Cristiana Jesus mostra-se a ser assistida no hospital

Cristiana Jesus partilhou com os seus seguidores uma imagem em que surge a ser assistida no hospital.

Foi através do InstaStories, ferramenta do Instagram, que a ex-concorrente do “reality show” “Casa dos Segredos”, na TVI, revelou uma imagem a tomar medicação intravenosa.

“Amanhã eu volto. Obrigado a todos pela preocupação”, escreveu como legenda da publicação.

Momentos depois, Cristiana Jesus gravou um vídeo em que se mostra melhor e tranquilizou os seus fãs: “Bem, malta, já fui aqui buscar o Guilherme, já estou operacional. Tive de levar medicação na veia, por isso fiquei muito melhor”.

“Nada pode parar, a seguir vou já dar aula de dança porque temos um espetáculo muito importante de Halloween aqui em Quarteira no dia 31. Tudo precisa de mim, tudo avança se eu estiver presente, se eu estiver bem… E é isso, vamos lá à luta”, concluiu.