Cristiano Ronaldo canta Nininho Vaz Maia a bordo de iate luxuoso

Cristiano Ronaldo mostrou-se a cantar um tema do artista Nininho Vaz Maia durante um passeio no seu iate luxuoso, ao lado da namorada e do filho mais velho.

O atleta está de férias e tem passeado por Espanha com a sua embarcação de luxo. No perfil de Instagram, o futebolista partilhou em vídeo em que aparece ao lado de Georgina Rodríguez e Cristianinho.

Nas imagens, o capitão da Seleção Nacional surge a cantar um tema de Nininho Vaz Maia.

Cristiano Ronaldo encontra-se a relaxar na companhia da namorada e dos filhos. Lembre-se que o jogador do Manchester United (Inglaterra) também esteve rodeado de familiares, nomeadamente a sua mãe, Dolores Aveiro.

Contudo, a matriarca da família acabou por regressar a casa na Madeira, tal como revelou nas redes sociais. “Já vou para a minha ilha. Beijinhos para todos”, escreveu na legenda de uma foto ao lado do filho.