Cristiano Ronaldo chega aos 500 milhões de seguidores

Um número quase impossível de alcançar: Cristiano Ronaldo chegou nesta segunda-feira aos 500 milhões de seguidores no perfil de Instagram.

O “capitão” da Seleção Nacional, que está no Qatar com a equipa das “Quinas” para disputar a fase final do Campeonato do Mundo de Futebol, chegou esta segunda-feira aos 500 milhões de seguidores no perfil de Instagram – mais de 1/6 da população mundial.

Cristiano Ronaldo torna-se, assim, na primeira figura planetária a atingir este registo, que subiu “em flecha” depois da entrevista polémica dada ao jornalista inglês Piers Morgan.

Esta manhã, em conferência de Imprensa, o CR7 pediu à Imprensa para concluir as questões sobre o depoimento a Piers Morgan, que estavam a ser colocadas diariamente aos seus companheiros de equipa.