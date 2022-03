Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez divertem-se na neve

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez fizeram uma pausa na neve em família e partilharam fotografias nas redes sociais.

Depois de a modelo espanhola ter publicado várias fotografias em família durante as miniférias na neve, também o “internacional” português destacou o momento esta quinta-feira, 11 de fevereiro.

“Momentos”, pode ler-se na descrição de uma fotografia do casal publicada no Instagram do jogador da Juventus.

Georgina Rodríguez já tinha partilhado, esta terça-feira, 9 de fevereiro, fotografias das férias com uma amiga e com o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, Cristianinho.

De recordar que Alana é a única filha em comum de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo. O jogador da Juventus também é pai dos gémeos, Eva e Mateo, e de Cristianinho, que nasceram com recurso a gestação de substituição.