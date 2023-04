Cristiano Ronaldo partilha imagem ao lado da filha Alana Martina

Cristiano Ronaldo enterneceu os seus seguidores ao partilhar uma nova fotografia na companhia de uma das suas filhas, Alana Martina.

Foi através do InstaStories, ferramenta do Instagram, que o craque português do Al Nassr, da Arábia Saudita, publicou uma “selfie” ao lado de Alana Martina, a filha de cinco anos.

De notar que Alana Martina é fruto da relação que Cristiano Ronaldo mantém com Georgina Rodríguez. O casal tem ainda uma filha mais nova, Bella Esmeralda.

No entanto, o “capitão” da Seleção Nacional é ainda pai de Cristianinho e dos gémeos Eva e Mateo.