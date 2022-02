Cristiano Ronaldo quer melhorar um por cento todos os dias

Pela primeira vez, o avançado da Juventus admitiu ser seguidor da filosofia Kaizen, que consiste em melhorar um por cento diariamente.

Em casa, confinado devido aos sucessivos testes positivos de Covid-19, Cristiano Ronaldo procura espairecer de todas as maneiras e, depois de se mostrar na piscina ou a fazer corrida na passadeira, o craque da Juventus revelou que se converteu à “filosofia Kaizen”.

Para os menos conhecedores do fenómeno, a filosofia Kaizen, que significa “melhoria contínua”, “inclui melhorias consistentes no quotidiano, capazes de cumprir um único objetivo: fazer com que o indivíduo seja melhor hoje do que era ontem”, informa o “site” brasileiro “Na Prática”.

“Ao invés de se prometer mudanças radicais em pouco tempo, pregam os adeptos, faça pequenas melhorias que levem, eventualmente, àquela grande mudança que você quer ver e foque diariamente em ser um por cento melhor naquilo”, conclui aquela publicação.