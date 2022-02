Cristiano Ronaldo garante que “está tudo bem”: “Tenho feito uma vida normal”

Cristiano Ronaldo garantiu, esta sexta-feira, que “está tudo bem” consigo, depois de ter testado positivo à Covid-19 e que tem feito uma “vida normal” enquanto está em quarentena em Turim, Itália.

O internacional português, que descobriu que estava infetado com o novo coronavirus quando estava ao serviço da seleção, aproveitou o tempo livre por estar sozinho e fez um direto no Instagram para falar com os seguidores.

“Está tudo bem. Estou num andar e os meus filhos estão no outro. Temos feito uma vida normal, dentro dos possíveis”, disse o atleta, que representa a Juventus, que milita no campeonato italiano.

Neste momento, o craque garantiu que não tem qualquer sintomas: “Tenho o vírus, mas não tenho sintomas. Durmo bem, como bem, sinto-me bem”.

Sobre se terá infringido, ou não, alguma lei ao mudar-se da Cidade de Oeiras para Turim num avião-ambulancia, o avançado revelou que as decisões foram tomadas em conjunto com a sua equipa e que tudo foi legal.

“Não infringi nenhuma lei. É tudo mentira. Eu e a minha equipa falamos e tivemos a responsabilidade de fazer as coisas bem, na entrada do avião-ambulância. […] Tudo com autorizações. O que as pessoas falaram é tudo mentira”, contou.

LEIA TAMBÉM: