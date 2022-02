Cristina dá raspanete a Rúben Rua em público por ter revelado vestido: “Quase que o matei”

Cada “All Together Now” (TVI) é mais do que um programa, é uma prova de novos vestidos de Cristina Ferreira. O que a apresentadora não contava é que Rúben Rua lhe estragasse a surpresa neste domingo.

Um raspanete público. Depois de Rúben Rua ter revelado antes do início do programa o vestido – com decote revelador – que Cristina Ferreira ia usar no “All Together Now”, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI deu um raspanete público ao apresentador e alegado namorado. Isto porque, em todos os domingos, há “suspense” a propósito do “modelito” que vai usar no concurso de talentos.

Mas, neste domingo, horas antes de o formato iniciar-se, Rúben Rua estragou a festa e mostrou mesmo o vestido.

“O @ruben_rua publicou esta foto às 19h. Quase que o matei. ‘Bodyguard’ que é ‘bodyguard’ guarda as informações até ao fim. O que me ri depois”, escreveu Cristina Ferreira nas redes sociais.

Rúben Rua teve de admitir que “saiu para fora de pé”: “Tão verdade como ser para sempre teu ‘bodyguard’. Always with you”, garantiu o apresentador do programa “VivaVida”.