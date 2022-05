Cristina Ferreira arrasa com decote vertiginoso em gala de domingo

Cristina Ferreira elegeu um look irreverente para a apresentação da gala do “Big Brother – Desafio Final”, na TVI, este domingo, 1 de maio.

O vestido escolhido pela diretora de Entretenimento e Ficção para mais uma emissão do “reality show” não passou despercebido. Cristina Ferreira optou por uma criação de Miguel Leite que fez furor nas redes sociais.

A também apresentadora do quarto canal utilizou um vestido preto, com saia rodada e uma abertura na parte da frente. Contudo, o que chamou a atenção foi o decote vertiginoso do vestido.

Com um decote em “v” avantajado, Cristina Ferreira decidiu ainda adornar o peito com um colar de pedras coloridas.

E como a profunda racha deixava ver as pernas e os pés de Cristina Ferreira nada melhor que escolher uns sapatos para fazer justiça ao vestido. Desta forma a comunicadora optou por sapatos Jimmy Choo.