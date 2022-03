Cristina Ferreira desfruta de fim de semana na serra algarvia

Cristina Ferreira está na serra algarvia para desfrutar de uma “escapadinha” de fim de semana.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI rumou à serra algarvia esta sexta-feira, 28 de maio, para relaxar e repor energias, como revelou nas redes sociais ao partilhar algumas fotografias.

“Estou no meio da serra algarvia. Quando cheguei uma senhora de olhos azuis quis muito tirar uma foto comigo: ‘Afinal de contas, conheço-a há tantos anos’. E percebes o que importa”, pode ler-se na publicação no Instagram da também apresentadora do canal.

Recentemente, Cristina Ferreira mostrou-se indignada após ter sido “acusada” duas vezes. Se, numa das publicações que esta sexta-feira, 28 de maio, foram para as bancas, são contados alegados episódios de “arrogância e desprezo” e garantido que “há maus ambiente nos bastidores do programa ‘ComVida’”, a outra revista de televisão semanal cita a “guerra” em tribunal entre a SIC e Cristina Ferreira, para noticiar que a estação acusa a sua ex-apresentadora de ser “falsa, mentirosa e ambiciosa”.