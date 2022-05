Cristina Ferreira mostra-se de fato de banho e famosos reagem: “Ai, meu Deus!”

Cristina Ferreira mostrou-se de fato de banho, esta sexta-feira, 20 de maio, num conjunto de fotografias captado em março quando estava na Madeira.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI deixou as redes sociais repleta de elogios ao publicar no perfil de Instagram imagens nas quais aparece com um fato de banho preto numa varanda.

“Esta foi a primeira vez que usei o meu fato de banho favorito. Estávamos em março e na Madeira já era verão. Com um fato de banho preto”, confessou.

Várias caras conhecidas encheram a secção de comentários da publicação com elogios à silhueta da também apresentadora do “Big Brother – Desafio Final”. “Ai, meu Deus!” escreveu Gisela João. “Jesus!” comentou Iva Domingues.

“Nossa”, comentou Inês Faria.

Durante a emissão especial do “BB”, desta terça-feira, Cristina Ferreira optou por um vestido da marca ucraniana Marianna Senchina. O vestido está à venda online e tem um preço de 650 euros.