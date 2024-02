Cristina Ferreira partilha fotografias com o namorado no quarto

Uma mulher apaixonada: Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para partilhar novos registos ao lado do namorado, João Monteiro, no quarto.

Cristina Ferreira está rendida aos encantos de João Monteiro, irmão de Francisco Monteiro, vencedor do “Big Brother 2023”, e não esconde.

Depois de, no Dia de São Valentim, ter partilhado registos com o namorado nas Maldivas, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI voltou a mostrar-se com o tenista.

Esta quarta-feira, 28 de fevereiro, o casal esteve hospedado num hotel em Lisboa e Cristina Ferreira partilhou algumas imagens com o amado. Nos registos, a apresentadora surge sorridente.

Na caixa de comentários, algumas figuras públicas reagiram. “Amo”, escreveu Francisco Monteiro, “Essa segunda fotografia”, destacou Zé Lopes, “Adoro”, comentou Iva Domingues.