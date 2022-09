Cristina Ferreira recebe “carta aberta” sobre “BB” de especialista em comportamento humano

Cristina Ferreira e a Endemol, que realiza o “Big Brother”, receberam uma “carta aberta” de Susana Areal sobre as alterações que deviam de fazer no “BB”.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI foi a remetente de uma carta da especialista em comportamento humano sobre as mudanças que o público quer ver na nova edição do “Big Brother”.

“Ainda estão a tempo de mudar e corrigir o que desagradou à maioria dos fãs do ‘Big Brother’. Uma vez que dizem repetidamente que ‘a única regra é não haver regras’ então aproveitem para corrigir os erros e fazer um programa que nos dê prazer ver.

Aqui vão as minhas sugestões: 1 – Digam que foi tudo uma brincadeira. Safem-se dizendo: ‘Não, eles não vão ficar como vocês pensavam, apenas aqueceram o programa’. E tirem todos os que não são anónimos;

2 – Metam rapidamente mais uns dez anónimos na casa. Queremos conhecer caras novas, personalidades diferentes, nada de concorrentes parecidos com outros que já vimos. Queremos novidades;

3 – Metam malta solteira As pessoas adoram ver uma história de amor a começar… se forem duas ou três, melhor ainda;

4 – Façam confessionários. Parem com os jogos parvos que apenas reduzem a utilização dos nossos neurónios e preparem concessionários ‘à séria’ que nos permita descobrir o que os concorrentes ainda não mostraram;

5 – Parem com as facilidades. Agora até sabem que horas são, conseguem definir estratégias para aparecer quando há diários, extras, etc. É muito mais giro quando perdem a total noção dos horários;

6 – Façam cadeiras quentes. Hoje em dia, o que temos não é cadeira quente, é uma conversa de amigos… Era bem mais divertido quando tínhamos perguntas bem feitas que fizessem os concorrentes mostrarem a sua real essência e força;

7 – A “Biga” que se despeça no domingo, junto com os concorrentes já conhecidos. A ‘Biga’ que saia e digam que foi só uma novidade. A mística existe à volta do ‘Big’. Já existiu outro ‘reality show’ com a ‘Biga’ e foi um ‘flop’ de audiências;

8 – Parem com o jogo em duplas. Em duplas não conseguimos conhecer cada um em profundidade como poderíamos conhecer se jogassem sozinhos. Uma dinâmica ou outra tudo bem, mas o jogo em si: Não!

Esta é apenas a contribuição de uma fã de ‘reality shows’ que assiste com tristeza ao transformar o espírito do ‘Big Brother’ numa mistura de feira popular com jogos sem fronteiras. Ainda vai a tempo de mudar!” rematou.