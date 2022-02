Cristina Ferreira recorda momento em que conheceu Tânia Ribas de Oliveira

Cristina Ferreira encontrou no baú das recordações uma fotografia do seu primeiro encontro com Tânia Ribas de Oliveira.

A apresentadora do programa das manhãs da SIC recorreu ao perfil de Instagram para partilhar o “tesourinho” com os seguidores, mostrando que as duas mantêm uma amizade há 16 anos.

No InstaStories, Cristina Ferreira publicou uma fotografia, na qual as duas comunicadoras surgem de rosto pintado, remetendo para dezembro de 2004. “O dia em que conheci a Tânia Ribas de Oliveira”, pode ler-se na legenda.

A profissional da estação privada tem aproveitado o tempo livre que tem quando está de folga para apanhar banhos de sol e conhecer alguns cantos de Portugal, nomeadamente no Algarve e no Alentejo.

