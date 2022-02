Cristina Ferreira pondera recorrer a tratamentos estéticos que não sejam invasivos

Cristina Ferreira pondera recorrer a tratamentos que não sejam invasivos para tratar das rugas. No entanto, a diretora de Entretenimento e Ficção gosta do que vê.

A também apresentadora do programa “Cristina ComVida”, da TVI, confessou, em entrevista à revista “Lux”, que tem noção de que tem uma “pele muito boa” ao fim de 20 anos a trabalhar na televisão.

“Já me disseram que tenho uma pele muito boa, porque, perante estes 20 anos de televisão, em que todos os dias tenho de ser maquilhada, ela continua aqui, com as marquinhas do tempo”, contou, referindo que tem apenas os “cuidados básicos”.

“Acho muita graça às marquinhas que vão aparecendo no meu rosto! Não há ninguém que chegue a velho novo”, prosseguiu, adiantando que vai manter as rugas por algum tempo até porque olha para a sua mãe e acha a progenitora “linda”.

Cristina Ferreira garantiu que não descarta a possibilidade de realizar procedimentos estéticos no futuro. Porém, a apresentadora mostra-se interessada em tratamentos não invasivos como os de oxigénio e frio. “Desses já ando um bocadinho à procura”, rematou.