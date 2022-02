Após crítica de fã, Beatriz Gosta garante estar feliz com os cabelos brancos

Beatriz Gosta garantiu, esta terça-feira, 9 de novembro, estar contente com os cabelos brancos, referindo que não se trata de descuido. “Estou ótima e feliz com as minhas brancas”, afirmou.

A humorista chegou a Lisboa e alertou os seguidores de que tinha chegado à capital no InstaStories, ferramenta do Instagram. No entanto, houve um internauta que criticou o visual da comediante.

“Um conselho que espero que não leves como crítica: pinta os brancos! Tu és uma lutadora e precisas de um pouco de glamour no teu look”, comentou um admirador.

A comediante fez questão de partilhar a mensagem do fã, respondendo à letra: “Não pinto. Pelo menos por enquanto. Não me apetece. Fica fraco com os químicos. Com uma cor artificial e eu quero mostrar a idade que tenho. 39 anos”.

“Não sou desmazelada porque ando sobrecarregada. Não tenham pena de mim. Estou ótima e feliz com as minhas brancas. Não foi por mal. Eu sei. Mas as mentalidades têm de mudar, são muito tacanhas e as opiniões só se dão quando são pedidas. ‘Não, eu não vou por aí”, concluiu.