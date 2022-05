Criticado após escolha de convidado, Manuel Luís Goucha garante estar feliz no programa

Manuel Luís Goucha recebeu, esta terça-feira, 3 de maio, João Montez como convidado no programa “Goucha”, da TVI, e acabou por ser criticado nas redes sociais.

O apresentador, de 67 anos, explicou ter recebido o comentário negativo de um telespetador que não gostou de saber que João Montez seria o convidado para uma conversa mais longa no formato das tardes da estação privada.

“Quando coloquei a tua fotografia no Instagram, disse que seria a conversa que nunca tivemos – e está mais do que provado que esta é uma conversa nunca tivemos. Um senhor disse: ‘Enfim, a conversa que nunca teve…’, cá está, é a primeira vez em televisão que falo destas matérias tão longamente”, relatou, durante a conversa com o colega da TVI.

De seguida, o comunicador garantiu estar “feliz” com o programa e os convidados que tem recebido ao longo das emissões.

“Sou felicíssimo há dois anos a fazer este programa, porque aprendo tanto com pessoas anónimas e descubro pessoas com quem privo há algum tempo”, assegurou Manuel Luís Goucha.

Esta não é a primeira vez que o apresentador recebe críticas face aos convidados que leva ao programa. Lembre-se que o humorista Diogo Faro teceu comentários negativos sobre a entrevista do comunicador a Sebastião Bugalho.