D.A.M.A participam na festa de Natal da Comunidade Vida e Paz

Os D.A.M.A participaram na festa de Natal da Comunidade Vida e Paz e Miguel Cristovinho falou da importância do voluntariado.

Um serão diferente. Os D.A.M.A participaram recentemente num jantar da Comunidade Vida e Paz.

“Hoje, finalmente, tivemos oportunidade de vir participar na festa de Natal da @comunidadevidaepaz_oficial. Para quem não sabe, esta associação tem como principal objetivo ajudar as pessoas que estão atualmente a viver nas ruas – algumas com problemas mentais, outras com problemas de adição, outras possivelmente com ambos – e todos os dias saem por alguns pontos da nossa cidade de Lisboa com carrinhas cheias de bens essenciais”, afirmou o músico Miguel Cristovinho.

“Mas, mais do que isso, com voluntários dispostos a dar amor e criar relação com estas pessoas”, salientou.

“É um trabalho não remunerado e com taxas de sucesso reduzidas, mas hoje tivemos o prazer de estar na presença de algumas pessoas que ao longo destes 30 anos conseguiram fazer o círculo completo – pessoas que viviam na rua e foram recuperadas pela comunidade a serem quem agora se voluntaria para ajudar. muito emocionante ver o que o poder do amor consegue fazer. obrigado pelo convite e pelo vosso serviço”, rematou o músico dos D.A.M.A.