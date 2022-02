Dalila Carmo entusiasmada com o regresso ao palco: “Vertiginoso sentir de novo a presença do público”

Dalila Carmo assumiu nas redes sociais o entusiasmo no regresso aos palcos, depois de quase três meses afastada devido ao confinamento.

A atriz revelou no próprio Instagram, esta sexta-feira, que já sentiu de novo a presença do público na estreia da peça “Noite de Estreia” na noite de quinta-feira, no Teatro da Trindade.

“Estreámos! E a Myrtle ficou mais nítida do que nunca com o medo de chegar ao palco numa Noite de Estreia. Maravilhoso e vertiginoso sentir de novo a presença do público. Porque o medo tem um quê de magia. Tão bom ter sentido o vosso amor”, pode ler-se na publicação.

Dalila Carmo saiu recentemente da TVI. A artista admitiu ter ficado “triste” pela forma como a estação televisiva tratou da saída, depois de 21 anos de ligação profissional.