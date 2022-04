Dalila Carmo mostra-se a treinar: “Toda a gente que me conhece sabe o que me custa”

Dalila Carmo mostrou-se, esta quarta-feira, 13 de abril, a fazer exercício físico no ginásio. No entanto, a atriz confessou que lhe custa muito treinar.

A intérprete, de 47 anos, começou a frequentar um ginásio. Apesar de admitir que é “uma nódoa no desporto”, a artista assegurou que vai tentar treinar mais do que uma vez por mês.

“Sou uma nódoa a desporto. Sempre fui. Toda a gente que me conhece sabe o que me custa ir suar para ginásios”, começou por partilhar a atriz no perfil de Instagram.

“Tenho a sensação que no meu caso não liberto lá grandes endorfinas e dopaminas e outras ‘inas’. Depois a trabalhar ando às cambalhotas, atiro-me para o chão e tal e um dia o corpo começa a doer”, prosseguiu Dalila Carmo, que integra o elenco da novela “Por Ti”, da SIC.

“Ainda por cima o meu ginásio é lindo e tranquilo como eu gosto. Não adianta grande coisa ir uma vez por mês mas estou sempre a insistir”, assegurou.