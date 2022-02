Dânia Neto manifesta-se contra a violência doméstica

View this post on Instagram

Eu não sou a Candy de Terra Brava, ninguém deve ser a Candy. Violência doméstica é crime e deve ser denunciado. Numa altura em que todos estamos em casa a fazer o que deve ser feito. Existem pessoas que estão confinadas aos seus agressores. Se sofre de violência doméstica ou conhece algum caso deve ligar 800202148 ou pode enviar sms gratuita para 3060. Faça o que está certo. #amarécuidar #amarerespeitar #nenhumamordeveserconfundidocomsubmissao #diznaoaviolencia #terrabrava #candyetiago #renatogodinho #danianeto