Dânia Neto fica em casa por estar doente: “De cama com a virose do Salvador”

Dânia Neto está em casa doente com uma “virose” que apanhou do filho, Salvador. A atriz ficou “de cama” com o mais novo.

A intérprete, de 39 anos, revelou, no perfil de Instagram, que vai passar os próximos dias a descansar por ter apanhado uma “virose” do filho.

“De cama com a virose do Salvador”, começou por partilhar no InstaStories, ferramenta da rede social. “Bebé de cama, mamã de cama… Tudo afinado nesta casa”, acrescentou a artista.

Lembre-se que Salvador é fruto da relação amorosa entre Dânia Neto e Luís Matos Cunha.