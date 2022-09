Daniel Oliveira celebra 82 anos do avô: “O maior de todos”

Daniel Oliveira celebrou, esta quarta-feira, 28 de setembro, o 82.º aniversário do seu avô com uma fotografia ao lado do familiar publicada nas redes sociais.

Em dia de festa, o diretor de Programas da SIC aproveitou para assinalar publicamente os 82 anos do avô. O também apresentador optou por partilhar, no perfil de Instagram, uma imagem na qual aparecem os dois.

“82 do maior de todos!” pode ler-se na legenda.

Sofia Arruda, Miguel Costa, Tânia Ribas de Oliveira, João Baião e Liliana Campos juntaram-se, rapidamente, na secção de comentários do “post” para dar os parabéns ao avô de Daniel Oliveira.