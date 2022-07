Daniel Oliveira mostra-se ao lado de Marco Paulo: “Foi dia de muitas gargalhadas”

Daniel Oliveira mostrou-se, esta terça-feira, 12 de julho, ao lado de Marco Paulo. O diretor de Programas da SIC revelou ter passado um bom tempo com o cantor.

O também apresentador, de 41 anos, do programa “Alta Definição” (SIC) reuniu-se com o intérprete, referindo que passou um momento cheio de “muitas e boas gargalhadas” com o artista.

“O sucesso da carreira do Marco Paulo é incrível, mas a sua força na adversidade não o é menos”, começou por escrever.

“Num momento em que trava novas e duras lutas, hoje foi dia de muitas e boas gargalhadas e de brindarmos ao muito que temos por fazer e vamos fazer!” acrescentou Daniel Oliveira.

Marco Paulo luta contra um novo tumor, desta vez no pulmão. “Preciso do vosso apoio, das vossas orações para ultrapassar, mais uma vez, uma situação complicada. Mas, se Deus quiser, tudo se vai resolver”, disse, pedindo o apoio em direto no programa “Alô Marco Paulo” (SIC).

O intérprete já tinha revelado que descobriu o problema oncológico em consultas e exames de rotina. Enquanto está a fazer os tratamentos ao cancro, o artista adiantou que não vai parar de trabalhar.

Recorde-se que a voz da canção “Eu Tenho Dois Amores” já enfrentou dois cancros.