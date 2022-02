Daniel Oliveira mostra-se ao lado de Pelé para celebrar data especial

Daniel Oliveira partilhou, esta sexta-feira, uma fotografia ao lado do antigo futebolista Pelé para assinalar o aniversário do “rei” do futebol.

O diretor de Programas da SIC assinalou publicamente, no perfil de Instagram, o 80.º aniversário de Pelé, recordando as duas entrevistas que teve com o craque brasileiro em 2003 e 2006.

“80 anos do rei Pelé! Tive o privilégio de o entrevistar duas vezes, em 2003 e 2006 e foi sempre digno do título”, pode ler-se na legenda.

Recentemente, o também apresentador do programa de entrevistas “Alta Definição” (SIC) deixou uma mensagem a Júlia Pinheiro no dia em que o vespertino “Júlia” completava dois anos.

“Conduzido de forma exímia pela nossa Júlia Pinheiro, com produção da Fremantle e uma fantástica equipa de produção e redação e técnica, que conquistaram desde o início o coração dos portugueses”, escreveu.