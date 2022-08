Daniela Ruah admite ter ficado triste por não acompanhar os filhos no primeiro dia de escola

Daniela Ruah admitiu, esta quarta-feira, 31 de agosto, ter ficado triste por não ter acompanhado o primeiro dia de escola dos filhos, River e Sierra.

A atriz, que vive nos Estados Unidos, mostrou-se descontente por não ter levado os filhos à escola, devido ao seu trabalho. Contudo, a intérprete revelou ter preparado as lancheiras de manhã.

“Chegou o dia em que a rotina volta ao ‘normal’, com a azáfama familiar da manhã. Infelizmente, o dia de trabalho não me deixou estar presente no primeiro dia de aulas. Mesmo assim, preparei as lancheiras, dei um beijinho à minha filha que dormia profundamente, e fiz o meu café matinal ao lado do my filhote sonolento, que insistiu em ver-me partir do portão, gritando ‘adoro-te’ um ao outro até já não nos ouvirmos”, contou.

“Fiquei triste por não ser eu a entrar na escola com eles no dia em que começaram a primeira e a terceira classe. Mas esteve lá o pai, maravilhoso como sempre, a acompanhar cada momento”, acrescentou, referindo-se ao seu marido, David Paul Olsen.

“Felizmente chegaram a casa excitadíssimos por me contar tudo e ainda adormeceram agarradinhos a mim e felizes. A mamã voltará à programação normal muito em breve! Há mais alguém que se sente assim?” questionou Daniela Ruah.