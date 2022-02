Daniela Ruah mete mãos à obra com os filhos na bricolage

Depois de ter sido desafiada pelo marido, David Olsen, Daniela Ruah meteu mãos à obra e construiu cavaletes para si e para os filhos, Sierra e River.

A atriz, que integra o elenco da série “Investigação Criminal: Los Angeles”, transmitido pela FOX Portugal, aceitou o desafio do companheiro e demonstrou as suas qualidades para a bricolage.

“O meu maridão desafiou-me a construir cavaletes para mim e para os miúdos já que adoramos desenhar e pintar. Não é um processo difícil mas aqui a principiante (eu) teve de aprender o que fazer”, começou por explicar.

“Sou ferozmente independente e por vezes a minha teimosice faz com que queira errar e aprender em vez de pedir ajuda a alguém que tenha as respostas. Obrigada, Dave, por me conheceres tão bem e dares-me espaço para errar e só ajudar quando te pedia. (E por comprar madeira suficiente para acomodar os tais erros) “, rematou.

