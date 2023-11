De passagem por Portugal, Rita Pereira deixa reflexão nas redes sociais

Rita Pereira não aguentou as saudades da família, comprou um bilhete de avião e viajou do Brasil para Portugal. Nas redes sociais, deixou uma mensagem.

As saudades são mais do que muitas: a gravar a “remake” de “Dona Beja” no Brasil, Rita Pereira viu-se obrigada a deixar o pequeno Lonô em Portugal com o pai.

Recentemente, a atriz comprou uma passagem aérea e surpreendeu a família quando pisou solo português. Nas redes sociais, Rita Pereira tem-se mostrado numa bolha de amor e esta quarta-feira, 29 de novembro, partilhou uma imagem com o filho e deixou uma reflexão na legenda.

“As coisas mais simples são as que dão mais saudade. Do que têm mais saudades quando estão longe da família?”, questionou.

Na caixa de comentários, os cibernautas responderam. “O toque, o beijo, o cheiro, as gargalhadas… o mais valioso, o amor verdadeiro”, “Do sorriso, cheiro e toque” e “Do barulho que as minhas filhas fazem” são alguns dos exemplos.