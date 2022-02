Débora Monteiro e a infertilidade: “Pensamento positivo é o que digo sempre”

Três meses depois do nascimento das filhas, Júlia e Alba, Débora Monteiro aconselhou os casais que procuram ajuda para conseguirem ter filhos.

A atriz da SIC abriu o livro sobre os tratamentos de fertilidade a que se submeteu para conseguir engravidar, sublinhando que não foi um processo fácil. No entanto, apelou ao “pensamento positivo” de todas as mulheres que se encontrem na mesma situação.

“Isto da fertilidade, ou da infertilidade – gosto mais de dizer fertilidade, é mais bonito – não é um tema assim tão simples de se falar. Pensamento positivo é o que eu digo sempre. Não é fácil, mas é o melhor conselho que posso dar” afirmou.

“É um tema muito sensível para muitos casais, eu tenho a sorte de ter aqui as minhas pirralhas que já começam a palrar. Muita sorte para todos”, rematou no vídeo no Instagram.

A carregar vídeo…

Júlia e Alba nasceram da relação entre Débora Monteiro e Miguel Mouzinho. Recorde-se que, em outubro do ano passado, a atriz admitiu o desejo de vir a ser mãe durante uma entrevista ao programa “Alô Portugal” e explicou que ter gémeos seria melhor.

LEIA TAMBÉM: