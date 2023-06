Débora Monteiro fala dos tratamentos de fertilidade: “É violento para o organismo da mulher”

Mãe de duas meninas, Débora Monteiro contou no “Alta Definição” a dureza dos tratamentos de fertilidade e a importância do apoio do marido.

A atriz e apresentadora da SIC Débora Monteiro é a convidada do programa “Alta Definição” desta tarde e o condutor da entrevista, Daniel Oliveira, já partilhou alguns excertos da conversa.

No diálogo, os dois falaram sobre a presença de Débora Monteiro numa clínica de fertilidade, ela que é mãe das gémeas Alba e Júlia.

“Fui para uma clínica de fertilidade e é estranho porque as pessoas ficam todas a olhar para baixo, parece que há uma vergonha, como se fosses menos homem ou menos mulher por causa disso… foram uns quatro anos a fazermos tratamento e é violento para o organismo da mulher…”, confessou a intérprete a Daniel Oliveira.

Débora Monteiro falou, ainda, sobre as diferenças de mentalidade sobre os homens e as mulheres. “‘Então mas as miúdas estão com quem?’ ‘Estão com o pai, estão com a minha mãe, elas estão bem!’ E o (Fernando) Rocha é que me disse uma vez: ‘Débora, tu estás a trabalhar!’ E numa altura (na pandemia) de escassez de trabalho… Quando é o homem a ir trabalhar não há problema nenhum, porque é que há o problema com a mãe?”, defendeu.

“E eu sentia que estava a fazer bem para a minha família, mas há pessoas que nos fazem sentir que o que estamos a fazer é errado”, rematou Débora Monteiro.