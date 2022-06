Defesa do Benfica Grimaldo anuncia gravidez da namorada

O defesa-esquerdo do Benfica Alex Grimaldo anunciou a gravidez da namorada, numa altura em que não é certa a sua continuidade no clube.

Boas notícias no meio da “tempestade”: a contas com um processo disciplinar, por, alegadamente, ter escrito a palavra “brincadeira” na convocatória para o jogo com o Paços de Ferreira, o defesa-esquerdo do Benfica Alex Grimaldo anunciou que vai ser pai.

Numa foto tirada à beira da piscina, em Ibiza, o “internacional” espanhol segura na barriga da namorada, Ana Fusterg.

“O meu amor. Tic tac”, escreveu o defesa nas redes sociais, num texto ilustrado com o desenho da cara de um bebé.

Recorde-se que, com o processo disciplinar instalado, não é garantida a continuidade de Alex Grimaldo no Benfica na próxima época.