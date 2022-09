Demi Lovato afirma que esta será a última digressão: “Não consigo fazer mais isto”

Demi Lovato anunciou que esta será a sua última “tour”. A cantora partilhou a informação, através de InstaStories, ferramenta do Instagram.

A intérprete, de 30 anos, publicou um conjunto de “Stories”, que entretanto apagou. Nas publicações, a artista norte-americana revelou estar “tão doente” que não conseguia “sair da cama”.

“Estou tão doente que não consigo sair da cama. Não consigo fazer mais isto. Esta próxima ’tour’ será a última. Adoro-vos e agradeço-vos”, escreveu.

Contudo, apesar de ter escrito “próxima tour”, a Imprensa internacional acredita que Demi Lovato se referiu à digressão atual.

Mais tarde, no InstaStories, Demi Lovato confessou que estava quase sem voz antes de subir ao palco. “Quase não tenho voz, vou apontar muito o microfone para a plateia esta noite”, escreveu, como legenda de uma “selfie” no camarim.

No final do espetáculo, a cantora agradeceu ao público pela ajuda. “Vocês conseguiram. Obrigada. Amo-vos muito mais do que pensam”, escreveu a artista, numa outra publicação.