Demi Lovato anuncia noivado

A artista norte-americana foi pedida em casamento pelo namorado, o ator Max Ehrich, com quem está numa relação há quatro meses.

O noivado foi anunciado, esta quinta-feira, através do Instagram da cantora, de 27 anos. A intérprete publicou uma sequência de fotografias captadas na praia, onde foi feito o pedido, e nas quais destacou o anel de noivado.

“Quando era pequena, o meu pai chamava-me ‘pequena parceira’ – algo que pode soar estranho sem o sotaque de ‘cowboy’ dele. Para mim fazia todo o sentido. E hoje essa palavra faz sentido outra vez, mas vou oficialmente ser a parceira de outra pessoa”, revelou a atriz.

Seguiu-se a declaração de amor ao companheiro: “Max, eu sabia que te amava desde o momento em que te conheci. Foi algo que não consigo descrever para alguém que nunca o tenha sentido, mas felizmente tu também o sentiste.”

“Nunca me senti tão amada por alguém na minha vida (sem ser pelos meus pais), com os meus defeitos e tudo o mais. Nunca me pressionaste a ser mais do que eu mesma. Sinto-me honrada por aceitar casar-me contigo. Amo-te mais do que qualquer fotografia pode registar, mas estou desejosa de começar uma família e uma vida contigo. Amo-te para sempre”, acrescentou.