Depois da Colômbia, Joana Cruz chega ao México

Continuam as férias de Joana Cruz: depois da Colômbia, a radialista chegou a Cancun, no México, e já mostrou as primeiras imagens.

Joana Cruz aterrou no México. A comunicadora está de férias em Cancun, depois de ter passado alguns dias na Colômbia.

“E agora… México! E como tudo são escolhas nesta vida, a dificuldade hoje foi optar entre a piscina 1, 2, 3 ou a praia”, brincou nas redes sociais.

“Entre a mais tranquila, a das atividades ou a do dj ou ainda ficar com areia no pé… quero tudo! Parece-me justo!”, concluiu Joana Cruz.