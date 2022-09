Depois de conquistar Emmy, Lizzo fala sobre a representatividade na televisão

Depois de ter levado para casa o prémio Emmy de Melhor Série de Competição com “Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls” (Amazon), Lizzo falou sobre a representatividade na televisão.

A cantora, de 34 anos, subiu ao palco para receber a estatueta. No discurso vitorioso, a artista afirmou que quando era mais nova gostava de ter visto alguém como ela no pequeno ecrã.

“Quando eu era uma menina, tudo o que queria era ver-me representada nos ‘media’”, afirmou. “Alguém gorda como eu, alguém negra como eu, alguém linda como eu”, acrescentou.

“Se eu pudesse voltar atrás e dizer algo à pequena Lizzo, seria que ela ia ver essa pessoa. Mas teria de ser ela”, disse, durante a 74.ª edição dos Emmys, organizados pela Academia de Televisão, que decorreu na segunda-feira à noite, 12 de setembro, em Los Angeles.

Além de Lizzo, eis os principais vencedores da noite dos Emmy: Melhor Série Dramática “Succession” (HBO); Melhor Série de Comédia “Ted Lasso” (Apple TV+); Melhor Minissérie ou Série de Antologia “The White Lotus” (HBO); Melhor Série de Variedades ou ‘talk show’ “Last Week Tonight With John Oliver” (HBO) e Melhor Série de Variedades ou sketch “Saturday Night Live” (NBC).

Melhor Ator em Série Dramática Lee Jung-jae, “Squid Game”, (Netflix); Melhor Atriz em Série Dramática Zendaya, “Euphoria” (HBO); Melhor Ator em Série de Comédia Jason Sudeikis, “Ted Lasso” (Apple TV+ ); Melhor Atriz em Série de Comédia Jean Smart, “Hacks” (HBO); Melhor Ator em Minissérie, Série de Antologia ou Filme Michael Keaton, “Dopesick” (Hulu); Melhor Atriz em Minissérie, Série de Antologia ou Filme Amanda Seyfried, “The Dropout: A História de uma Fraude”, (Hulu) e Melhor Ator Secundário em Série Dramática Matthew Macfadyen, “Succession” (HBO).

Melhor Atriz Secundária em Série Dramática Julia Garner, “Ozark” (Netflix); Melhor Ator Secundário em Série de Comédia Brett Goldstein, “Ted Lasso”, (Apple TV+); Melhor Atriz Secundária em Série de Comédia Sheryl Lee Ralph, “Abbott Elementary” (ABC); Melhor Ator Secundário em Minissérie, Antologia ou Filme para Televisão Murray Bartlett, “The White Lotus”, (HBO).

Melhor Atriz Secundária em Minissérie, Antologia ou Filme para Televisão Jennifer Coolidge, “The White Lotus” (HBO); Melhor Realização em Série Dramática Hwang Dong-hyuk, “Squid Game” (Netflix); Melhor Realização em Série de Comédia MJ Delaney, “Ted Lasso”, (Apple TV+); Melhor Realização em Minissérie, Série de Antologia ou Filme para Televisão Mike White, “The White Lotus” (HBO).

Melhor Escrita para Série Dramática Jesse Armstrong, “Succession” (HBO); Melhor Escrita para Série de Comédia Quinta Brunson, “Abbott Elementary” (ABC); Melhor Escrita para Minissérie, Série de Antologia ou Filme Mike White, “The White Lotus”.