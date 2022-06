Depois de nova operação, Ângelo Rodrigues conta que já recebeu alta

Após ter sido sujeito à 12.º operação, Ângelo Rodrigues revelou, este domingo, 26 de junho, que já recebeu alta hospitalar.

O ator, de 34 anos, recorreu ao perfil de Instagram para partilhar um vídeo em que partilhou uma frase motivacional, com a mensagem de que tinha tido alta dos médicos.

“Parei com esta frase do Rubem Alves: ‘Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Dia de alta”, escreveu.

O ator tinha revelado que seria novamente operado à perna, garantindo que daria “novidades em breve”.

Lembre-se que o intérprete esteve em coma induzido durante algum tempo no Hospital Garcia de Orta, em Almada, depois de uma grave infeção. No final de julho de 2019, o artista saiu do coma mas continuou nos cuidados intensivos.