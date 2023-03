Depois de ver o nome no passeio de Lisboa, Fernanda Serrano celebra com amigas atrizes

Dias “doces” para Fernanda Serrano: a atriz viu o seu nome imortalizado num passeio de Lisboa e, a seguir, foi celebrar com as amigas da novela.

Fernanda Serrano recebeu da Câmara Municipal de Lisboa o reconhecimento de décadas como atriz, com o nome inscrito num passeio da cidade. A artista celebrou o momento com as amigas atrizes da novela da TVI “Quero é Viver”: Rita Pereira, Joana Seixas e Sara Barradas.

“Ontem e hoje foram dias doces… ontem, uma honra e um reconhecimento por fazer o que mais amo há já quase 30 anos!”, escreveu no perfil de Instagram.

“Hoje, dia de namorar as ‘manas’ num sítio bonito para colocar a muita conversa em dia! Prometemos voltar à carga no próximo mês… é porque falamos pouco! Obrigada pela ‘casa mostra’!”, rematou Fernanda Serrano.