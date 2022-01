Diana Chaves e João Baião emocionam-se em direto e trocam elogios

Diana Chaves e João Baião emocionaram-se, em direto, durante a manhã desta segunda-feira, 12 de julho, no programa “Casa Feliz”, da SIC, numa emissão de homenagem à apresentadora.

A comunicadora, que celebrou mais um aniversário este domingo, foi surpreendida no formato das manhãs da estação de Paço de Arcos com testemunhos de colegas de trabalho.

“Começámos esta aventura em circunstâncias atípicas […] de um dia para o outro. Mas há coisas que não acontecem por acaso e eu acho que, se calhar, foi uma das melhores coisas que me aconteceu profissionalmente”, começou por admitir, abraçada ao apresentador e colega de ecrã.

“Acordo sempre feliz, é um facto, mas acordar e saber que venho para aqui trabalhar com todos vocês, eu gosto muito de vocês e sinto-me mesmo muito bem, acarinhada e protegida. Muito obrigada a todos, a começar por esta coisa mais fofa aqui”, disse, referindo-se a João Baião.

Já o comunicador, que não aguentou a emoção, teceu vários elogios a Diana Chaves. “Tu és uma mulher extraordinária. […] Eu acho mais incrível é que há sempre pessoas que têm tendência a opinar sobre coisas que não conhecem, que não sabem e desvalorizar aquilo que cada pessoa é”, afirmou.

“O que mais eu aplaudo neste processo todo, neste ano que vivemos aqui, foi o facto de muitas pessoas no início falarem, e tu, com a maior gentileza, com a maior simplicidade e a maior inteligência, conseguiste mostrar que as pessoas não são, às vezes, aquilo que aparentam”, rematou.