Diana Chaves faz homenagem à mãe com linha de jóias

Diana Chaves homenageou a mãe com a criação da linha de jóias “My Lucky Star”, em parceria com a Anjewels. A coleção está disponível a partir de hoje no site da marca.

A convite da Anjewels, a apresentadora deu vida a uma coleção de joias com peças exclusivas, composta por fios, anéis, brincos e pulseiras com inspiração na sua “estrelinha da sorte”, a sua mãe.

“My Lucky Star” trata-se, segundo o comunicado, de uma linha “emocional, com peças únicas e delicadas, para todas as pessoas que acreditam na sua força interior e que sentem a força dessa luz para superar os seus desafios”.

Lembre-se que a apresentadora perdeu a mãe quando tinha 11 anos, devido a um cancro.