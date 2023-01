Diana Monteiro faz reflexão depois de mensagem “carregada de ódio”

Diana Monteiro partilhou uma reflexão no seu perfil de Instagram após ter recibo uma mensagem “carregada de ódio”.

A intérprete escreveu um texto sobre o que significa ser mulher e da importância do apoio entre si.

“Em 2021 lancei o tema ‘Mulher’… e ontem, uma mulher, através de uma mensagem privada carregada de ódio, quase me fez desacreditar na mensagem com que me comprometi há muito, a de elevar todas as mulheres que se cruzam comigo…”, começou por escrever.

“Eu disse quase, porque depois de respirar fundo voltei a lembrar-me da miúda que na infância sofreu o bullying e abuso de outras mulheres, eu… e eu sei que elas ainda não sabiam e muitas hoje em dia ainda não sabem, que unidas somos melhores, que unidas somos uma força sobrenatural, que o elogio a uma mulher não tira o brilho da outra e que a solidariedade feminina é o caminho para desmistificar tudo aquilo que a sociedade pensa a nosso respeito!, continuou.

“Lembro-me do dia em que tive de escolher as bailarinas para este vídeo e disse, ‘quero as melhores comigo’, sabem porquê? Porque quando tens os melhores contigo elevas o teu nível … cresces e vences!”, rematou.