Diana Monteiro rendida ao melhor amigo de quatro patas

Diana Monteiro está a viver dias de felicidade depois de ter adotado, nas últimas semanas, o seu chihuahua Júlio. “Sou aquela pessoa que está sempre a partilhar o cão”, afirmou.

A cantora tem aproveitado a quarentena em casa, devido à pandemia da Covid-19, para treinar, trabalhar na técnica vocal, gravar novas canções e brincar com o melhor amigo de quatro patas.

“Meu Deus … aconteceu malta! Sou oficialmente aquela pessoa que está sempre a partilhar o cão e a pôr fotos e vídeos”, afirmou a intérprete no perfil de Instagram, brincado com as pessoas que só publicam os seus animais nas redes sociais.

https://www.instagram.com/p/B_c7fPIJfIa/

Daqui para a frente, Diana Monteiro promete envelhecer ao lado do cão. “Sou eu e o Júlio até ele ser velhinho… dizem que os chihuahuas têm uma esperança de vida entre 15 a 20 anos, por isso ainda nos vamos aturar muito”, concluiu.

Recorde-se que, em janeiro, a cantora confirmou publicamente que a relação amorosa que mantinha com José Ferreira há cinco anos tinha chegado ao fim em setembro do ano passado.

LEIA TAMBÉM: