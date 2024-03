Dias antes de completar 31 anos, Anitta partilha registos de viagem a solo

Celebra este sábado, 30 de março, mais uma volta ao sol e passou os últimos dias numa viagem a solo. Veja os registos de Anitta pela Escócia e Gronelândia.

Anitta escolheu passar os últimos dias na Escócia e Gronelândia: a artista brasileira, que completa 31 anos, este sábado, 30 de março, partilhou alguns registos nas redes sociais.

“Este ano, antes do meu aniversário, decidi viajar sozinha para me conectar comigo mesma e com a natureza”, explicou na legenda.

“Passei dez dias a experimentar as coisas boas e as más de estar só num lugar desconhecido. Foi incrível. Quanta coisa curiosa e especial aconteceu nestes dias”, acrescentou.

Na caixa de comentários, os fãs questionaram quem tirou as fotografias. “Viajou sozinha? E quem fazia as fotos?” ou “Sonho: viajar sozinha e ter alguém junto pra fazer as fotos” são alguns dos exemplos.